В центре Нижнего Тагил сгорел ресторан сети «Subway»
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вчера, 23 июля, вечером в центре Нижнего Тагила на проспекте Строителей сгорел ресторан сети быстрого питания «Subway». При пожаре никто не пострадал.
В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что посетители самостоятельно эвакуировались из заведения до прибытия пожарных.
В результате пожара на площади 8 квадратных метров было повреждено торговое оборудование и имущество ресторана. В тушении были задействованы 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Пожар был потушен спустя 8 минут после вызова спасателей.
В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что посетители самостоятельно эвакуировались из заведения до прибытия пожарных.
В результате пожара на площади 8 квадратных метров было повреждено торговое оборудование и имущество ресторана. В тушении были задействованы 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Пожар был потушен спустя 8 минут после вызова спасателей.
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