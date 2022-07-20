В центре Нижнего Тагил сгорел ресторан сети «Subway»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 23 июля, вечером в центре Нижнего Тагила на проспекте Строителей сгорел ресторан сети быстрого питания «Subway». При пожаре никто не пострадал.В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что посетители самостоятельно эвакуировались из заведения до прибытия пожарных.В результате пожара на площади 8 квадратных метров было повреждено торговое оборудование и имущество ресторана. В тушении были задействованы 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Пожар был потушен спустя 8 минут после вызова спасателей.