В Екатеринбурге на Сибирском тракте произошла авария с двумя погибшими

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью в Екатеринбурге на Сибирском тракте произошла авария с участием автомобиля «Ford Mondeo», в результате которой погибли два человека. По предварительным данным, водитель отвлёкся от дороги, съехал с проезжей части и врезался в столб.Пассажир погиб на месте происшествия, а водитель скончался в реанимации ГКБ №36. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что водителю было 44 года. За 19 лет вождения он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.«На место ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга», – отметили в пресс группе, – «По факту аварии будет проведено расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП».