Группу туристов, у которых сломался вездеход, спасли на севере Свердловской области
Происшествия
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Ивдельском городском округе Группа из 12 человек, среди которых были два ребёнка (11 и 14 лет), накануне выдвинулась из посёлка Хорпия в направлении посёлка Суеватпауль на северной границе Свердловской области. Ещё в середине прошлого века Суеватпауль, что в переводе с языка манси означает «Поселение Северных ветров», был крупнейшим мансийским посёлком в Свердловской области, жители которого держали крупное поголовье оленей, а к населённому пункту вела автомобильная дорога. Сейчас посёлок почти полностью заброшен и добраться до него можно только на вездеходе.
Так тургруппа и сделала – из Ивделя до Бурмантово они добрались на личных автомобилях, но дальше, от посёлка Хорпия на север, поехали на вездеходе. В районе болота Опмынталяхянкалма у вездехода слетела гусеница, и дальше туристам пришлось передвигаться пешком.
В Суеватпауле группе удалось выйти на связь – экстренный вызов соединил их с пожарно-спасательной частью города Советский Ханты-Мансийского автономного округа. Та передала координаты Уральскому региональному поисково-спасательному отряду, который направил за туристами вертолёт Ми-8. В итоге все 12 туристов были доставлены в Хорпию.
Видео спасательной операции можно посмотреть в телеграм-канале «Вечерние ведомости»
Так тургруппа и сделала – из Ивделя до Бурмантово они добрались на личных автомобилях, но дальше, от посёлка Хорпия на север, поехали на вездеходе. В районе болота Опмынталяхянкалма у вездехода слетела гусеница, и дальше туристам пришлось передвигаться пешком.
В Суеватпауле группе удалось выйти на связь – экстренный вызов соединил их с пожарно-спасательной частью города Советский Ханты-Мансийского автономного округа. Та передала координаты Уральскому региональному поисково-спасательному отряду, который направил за туристами вертолёт Ми-8. В итоге все 12 туристов были доставлены в Хорпию.
Видео спасательной операции можно посмотреть в телеграм-канале «Вечерние ведомости»
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