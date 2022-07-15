В аэропорту Кольцово пресекли попытку вывести старинный колокол

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Таможенники екатеринбургского аэропорта Кольцово обнаружили в багаже одного из отлетающих пассажиров необычный груз — увесистый колокол. Даже неспециалисту одного взгляда бы хватило, чтобы определить — предмет этот старинный, не из новоделов.Экспертиза подтвердила, что у этого малого церковного колокола есть историко-культурная ценность. Отлит он был более 100 лет назад и изготавливался кустарным производством. Возраст колокола помог определить сложный состав материала, из которого его отлили — сплав меди, олова, цинка, свинца и железа, — сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.Историю колокола ещё предстоит изучить. А вот мужчину, жителя Свердловской области, попытавшегося контрабандно, без разрешения Министерства культуры вывести из российского региона в Узбекистан ценность, скорее всего оштрафуют. Впрочем, сам он уверяет, что не подозревал о значимости этой вещи, которую он приобрёл через Интернет. И ему охотно веришь, ведь иначе он бы попытался тайно вывести что-нибудь менее приметное.