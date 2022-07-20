В промзоне на Эльмаше в Екатеринбурге произошел пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня в Екатеринбурге загорелись пластиковые трубы на территории производственной площадки. Сообщение о возгорании поступило в 13:19.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на территории производственной площадки на улице Фронтовых бригад горели пластиковые трубку. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
На место происшествия выезжали девять огнеборцев. Открытое горение ликвидировали за шесть минут. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на территории производственной площадки на улице Фронтовых бригад горели пластиковые трубку. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
На место происшествия выезжали девять огнеборцев. Открытое горение ликвидировали за шесть минут. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
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