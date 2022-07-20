В промзоне на Эльмаше в Екатеринбурге произошел пожар



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге загорелись пластиковые трубы на территории производственной площадки. Сообщение о возгорании поступило в 13:19.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на территории производственной площадки на улице Фронтовых бригад горели пластиковые трубку. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.На место происшествия выезжали девять огнеборцев. Открытое горение ликвидировали за шесть минут. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.