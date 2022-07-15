Свердловчанин заплатит 50 тысяч рублей покусанному его собакой ребенку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С владельца собаки в Свердловской области взыскали компенсацию морального вреда в пользу ребенка, которого покусало животное.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 16 апреля в селе Чукреевское Туринского района пятилетнего ребенка покусала домашняя собака. Ребенок получил множественные укушенные раны рук и ног.В ходе проверки было установлено, что владелец собаки отпустил ее гулять без сопровождения и намордника.На основании заявления родителей пострадавшего прокуратура направила иск в Туринский районный суд о взыскании с владельца собаки в пользу ребенка компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.