Автоинспекторы в Екатеринбурге проведут рейд по пресечению нарушений ПДД на пешеходных переходах

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы проведут с 22 по 24 июля рейд «Безопасная дорога», направленный на пресечение нарушений ПДД на пешеходных переходах.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, с начала года в городе произошло 200 ДТП с участием пешеходов. В результате аварий 13 человек погибли, еще 192 – получили различные травмы.В ходе рейда сотрудники ГИБДД будут пресекать нарушения ПДД среди пешеходов, в том числе которые передвигаются на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и так далее. Также особое внимание будет уделяться нарушениям водителями на пешеходных переходах.