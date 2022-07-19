В Екатеринбурге осудят автомобилиста, из-за которого пешеход получил тяжкие травмы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет уроженец Новосибирской области, который сбил пешехода. В результате ДТП молодой человек получил тяжелые травмы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, вечером 8 января обвиняемый за рулем Volkswagen Polo ехал по улице Репина со стороны Зоологической в Екатеринбурге со скоростью 71 км/ч. Выехав на перекресток Репина – Викулова – Волгоградская на запрещающий сигнал светофора, он допустил наезд на мужчину 1997 года рождения, переходившего дорогу по пешеходному переходу.В результате ДТП молодой человек получил ушиб головного мозга, рану в лобно-теменной области, геморрагическое пропитывание лобной области справа, перелом поперечных отростков (поясничных) позвонков, ушиб правой почки и перелом диафиза правой большеберцовой кости. Травмы расценены как повлекшие тяжкий вред здоровью пешехода.Обвиняемый признал свою вину в произошедшем. Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.