Пожарные спасли шесть человек из горящей многоэтажки в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге минувшей ночью произошел пожар в девятиэтажке на улице Татищева. Сообщение о возгорании поступило в 01.14.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади четырех квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на третьем этаже муниципального жилого дома.На место происшествия прибыл 21 огнеборец. Из дома эвакуировали 17 человек, в том числе двух детей. Пожарные спасли шесть человек с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов.Открытое горение ликвидировали в 01:30. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 01:50.