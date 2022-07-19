Пожарные спасли шесть человек из горящей многоэтажки в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге минувшей ночью произошел пожар в девятиэтажке на улице Татищева. Сообщение о возгорании поступило в 01.14.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади четырех квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на третьем этаже муниципального жилого дома.
На место происшествия прибыл 21 огнеборец. Из дома эвакуировали 17 человек, в том числе двух детей. Пожарные спасли шесть человек с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов.
Открытое горение ликвидировали в 01:30. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 01:50.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади четырех квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на третьем этаже муниципального жилого дома.
На место происшествия прибыл 21 огнеборец. Из дома эвакуировали 17 человек, в том числе двух детей. Пожарные спасли шесть человек с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов.
Открытое горение ликвидировали в 01:30. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 01:50.
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