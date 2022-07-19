В Екатеринбурге девочка переходила дорогу на красный свет и попала под колеса машины

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге девочка, переходящая дорогу на запрещающий сигнал светофора, попала под колеса автомобиля. ДТП произошло вчера на перекрестке Лыжников – Щербакова.По предварительным данным, женщина-водитель Kia Rio ехала по улице Лыжников со стороны Молодогвардейцев в сторону Походной и сбила девочку, переходящую дорогу на красный сигнал светофора.В результате ДТП шестилетнюю девочку доставили в больницу с различными травмами.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем автомобиля находилась 66-летняя женщина со стажем вождения 11 лет. Она пояснила, что на перекрестке Лыжников – Щербакова на дорогу неожиданно выбежала девочка. Водитель применила экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.По словам матери девочки, дочь гуляла во дворе с друзьями. Почему ребенок оказался на перекрестке, мать пояснить не смогла. По факту ДТП сотрудники полиции направят информацию в подразделение по делам несовершеннолетних Чкаловского района Екатеринбурга.