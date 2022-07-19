В Свердловской области 70-летний мужчина пропал в лесу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Щелконоговский Тугулымского городского округа пропал 70-летний Иван Федорович Морозов. Он ушел в лес 17 июля и до сих пор не вернулся.Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза.В день пропажи был одет в темно-коричневую куртку, черную футболку, синие джинсы, черные сапоги и черную кепку.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ивана Морозова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.