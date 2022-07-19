В Екатеринбурге ищут водителя машины, колесо которой отскочило в женщину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Автоинспекторы Екатеринбурга ищут очевидцев и участника ДТП, которое произошло на 16-м километре Челябинского тракта 7 июня в 09:30.По предварительным данным, водитель Газели белого цвета с синим тентом ехал по Челябинскому тракту. Во время движения у машины отсоединилось колесо, которое выкатилось на остановку «16-й км» и задело стоявшую там женщину.Позднее пострадавшая обратилась в больницу с жалобами на боли в ноге. Как она сообщила сотрудникам ГИБДД, после отсоединения колеса водитель Газели остановился, подошел к ней и помог подняться. Он также предложил ей вызвать скорую помощи, но женщина отказалась.Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителя и очевидцев ДТП позвонить по телефону +7 (904) 380-41-54. Конфиденциальность гарантируется.