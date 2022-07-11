На Сибирском тракте в Екатеринбурге в ДТП погиб водитель без прав

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Renault Sandero врезался в дерево. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.ДТП произошло сегодня в 03:40 на восьмом километре Сибирского тракта. Водитель Renault Sandero съехал с проезжей части и влетел в дерево.В результате ДТП молодой человек 2000 года рождения скончался от полученных травм на месте происшествия.Сотрудники ГИБДД установили, что молодой человек не получал водительское удостоверение, а ключи от автомобиля взял у сестры.