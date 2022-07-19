В больнице Красноуфимска врачи борются за здоровье маленького велосипедиста

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На больничной койке Красноуфимской больницы оказался 6-летний ребёнок. Мальчика с тяжёлыми травмами головы доставили туда вчера днём, 18-го июля.Малыш попал под машину, когда вместе с отцом отправился в магазин. Папа шёл пешком, а сын крутил педали велосипеда. До магазина они не дошли, когда ребёнку захотелось домой и он повернул в обратную сторону. Но, пересекая нерегулируемый перекрёсток улиц Загородная и Нарядная, мальчик оказался под колёсами машины, за рулём которой сидел 41-летний водитель.По сообщению ГУ МВД РФ по Свердловской области, автомобиль марки «Калина» протащил полтора метра по дороге и детский велосипед, и его наездника. При этом ребёнок получил серьёзные травмы, после чего и был срочно госпитализирован.