В ходе уличной драки житель Асбеста оказался в мусорном баке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Помнится, в Украине после Майдана стала модным зашвыривать проштрафившихся чиновников в мусорные баки. Жители Асбеста решили повторить то же самое, но не по политическим причинам, а просто в ходе драки.По сообщению целых ряда асбестовских пабликов, инцидент начался с того, что двое бухариков во дворе одного из жилых домов, решили отдохнуть посреди дороги, аккурат между помойкой и автостоянкой. Один решил похулиганить и начал швырять камнями в припаркованную рядом иномарку. Из-за этого сигнализация машины сработала, и «на сцену» вышел владелец иномарки.Разумеется, поведение пьяного гражданина автовладельцу крайне не понравилось. А тот не торопился извиниться за неджентльменское поведение в отношении к чужой движимости. Между двумя горячими уральцами завязалась потасовка, в ходе которой защитник машины закинул своего нетрезвого оппонента в мусорный бак. На этом драка не закончилась. Пьяный гражданин, выбравшись из дурно пахнущего контейнера, снова кинулся в бой.Кто виноват, а кто прав в уличной дуэли теперь разбирается полиция. После того, как в дежурную часть МО МВД России «Асбестовский» поступило сообщение о драке, звонок был зарегистрирован, а участковым дано задание установить действующих лиц произошедшего инцидента. Возможно, не обойдётся без судебного разбирательства.