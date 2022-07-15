В Свердловской области больше месяца ищут пропавшего мужчину
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В поселке Красноглинный Серовского городского округа пропал 52-летний Олег Викторович Пашкин. Его местонахождение неизвестно еще с 14 июня.
Приметы пропавшего: рост 178 см, полное телосложение, голубые глаза, седые волосы, короткая стрижка.
На момент пропажи он был одет в серую куртку, бордовый свитер, зеленую футболку, серые штаны, черные резиновые сапоги и синюю шапку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Олега Пашкина, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 178 см, полное телосложение, голубые глаза, седые волосы, короткая стрижка.
На момент пропажи он был одет в серую куртку, бордовый свитер, зеленую футболку, серые штаны, черные резиновые сапоги и синюю шапку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Олега Пашкина, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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