В Свердловской области больше месяца ищут пропавшего мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Красноглинный Серовского городского округа пропал 52-летний Олег Викторович Пашкин. Его местонахождение неизвестно еще с 14 июня.Приметы пропавшего: рост 178 см, полное телосложение, голубые глаза, седые волосы, короткая стрижка.На момент пропажи он был одет в серую куртку, бордовый свитер, зеленую футболку, серые штаны, черные резиновые сапоги и синюю шапку.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Олега Пашкина, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.