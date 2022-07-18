В Екатеринбурге велосипедистка сбила женщину на тротуаре

– Со слов пострадавшей женщины, когда она шла по тротуару, неожиданно слева от нее проехал молодой человек на велосипеде, а за ним девушка на велосипеде, которая, не подав никаких сигналов, начала объезжать ее с левой стороны и сбила с ног. После этого велосипедисты устроили словесный конфликт с ней и уехали с места, – рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге велосипедистка сбила на тротуаре 52-летнюю женщину. Автоинспекторы разыскивают очевидцев ДТП.По предварительным данным, девушка ехала на велосипеде по тротуару и сбила женщину-пешехода, а затем покинула место ДТП. В результате столкновения 52-летняя женщина получила травму руки, ее доставили в больницу. ДТП произошло еще 10 июля в 14.55 около дома № 51Б на улице Щорса.Очевидцев данного происшествия просят позвонить по телефону +7 (904) 380-41-54. Конфиденциальность гарантируется.