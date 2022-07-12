В Свердловской области осудят сбившего насмерть пенсионера автомобилиста

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Асбесте осудят местного жителя, который насмерть сбил пенсионера, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, утром 4 апреля мужчина 1994 года рождения управлял автомобилем Ford Focus. Он ехал по улице Промышленная со стороны улицы Труда в направлении выезда из Асбеста со скоростью около 72 км/ч. При выезде на нерегулируемый пешеходный переход водитель допустил наезд на пожилого человека, переходившего дорогу с поднятой вверх тростью.В результате ДТП пешеход получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.Уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд для рассмотрения по существу.