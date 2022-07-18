Все лесные пожары потушены в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области потушили все природные пожары. Об этом сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».За минувшие сутки в регионе потушили последний лесной пожар на площади 2 га. По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 19 июля, в Свердловской области не зафиксированы новые природные пожары.Тем временем на территории России продолжает действовать 118 лесных пожаров на площади 15 719 га,