Все лесные пожары потушены в Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области потушили все природные пожары. Об этом сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».
За минувшие сутки в регионе потушили последний лесной пожар на площади 2 га. По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 19 июля, в Свердловской области не зафиксированы новые природные пожары.
Тем временем на территории России продолжает действовать 118 лесных пожаров на площади 15 719 га,
За минувшие сутки в регионе потушили последний лесной пожар на площади 2 га. По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 19 июля, в Свердловской области не зафиксированы новые природные пожары.
Тем временем на территории России продолжает действовать 118 лесных пожаров на площади 15 719 га,
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