Восьмилетний мальчик попал под колеса автомобиля в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге восьмилетний мальчик переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля. ДТП произошло вечером 18 июля на улице Ломоносова.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, женщина-водитель Mitsubishi Lancer ехала по улице Ломоносова со стороны Победы в сторону Восстания и допустила наезд на ребенка, который переходил проезжую часть в неположенном месте.В результате ДТП восьмилетнего мальчика с различными травмами доставили в ДГКБ №9. После осмотра врачами его отпустили домой.Мама пострадавшего мальчика пояснила, что сын возвращался из магазина, который находился через дорогу от дома. В момент аварии мама находилась дома с младшим ребенком. Сам мальчик рассказал, что решил сократить путь, так как хотел сходить в больницу вместе с мамой и младшим братом.За рулем автомобиля находилась 48-летняя женщина со стажем вождения 18 лет. Она сообщила, что ехала по улице Ломоносова, когда неожиданно из-за припаркованной машины на дорогу вышел ребенок. Женщина применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.