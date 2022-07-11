Из горящей пятиэтажки в Свердловской области пожарные спасли двух человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Дегтярске сегодня ночью произошел пожар в пятиэтажке на улице Гагарина. Сообщение о возгорании поступило в 00:06.Как рассказали в МЧС по Свердловской области, на площади 15 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на втором этаже муниципального жилого дома.Прибывшие огнеборцы эвакуировали из горящего дома 10 человек. Еще двух человек спасли с помощью спасательных устройств. К счастью, пострадавших нет.В тушении пожара участвовали семь огнеборцев. Возгорание потушили за четыре минуты.