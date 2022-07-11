Из горящей пятиэтажки в Свердловской области пожарные спасли двух человек
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Дегтярске сегодня ночью произошел пожар в пятиэтажке на улице Гагарина. Сообщение о возгорании поступило в 00:06.
Как рассказали в МЧС по Свердловской области, на площади 15 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на втором этаже муниципального жилого дома.
Прибывшие огнеборцы эвакуировали из горящего дома 10 человек. Еще двух человек спасли с помощью спасательных устройств. К счастью, пострадавших нет.
В тушении пожара участвовали семь огнеборцев. Возгорание потушили за четыре минуты.
Как рассказали в МЧС по Свердловской области, на площади 15 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на втором этаже муниципального жилого дома.
Прибывшие огнеборцы эвакуировали из горящего дома 10 человек. Еще двух человек спасли с помощью спасательных устройств. К счастью, пострадавших нет.
В тушении пожара участвовали семь огнеборцев. Возгорание потушили за четыре минуты.
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