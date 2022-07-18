В Екатеринбурге автомобилист сбил семилетнюю девочку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Toyota Corolla сбил семилетнюю девочку, которая испугалась собаки и выбежала на дорогу. ДТП произошло на улице Ватутина вчера около 21:00.По предварительным данным, водитель Toyota Corolla ехал по улице Ватутина со стороны Технической в сторону Таежной и допустил наезд на девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте.В результате ДТП семилетнюю девочку доставили в детскую горбольницу №9 с различными травмами.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, девочка на улице была с матерью, которая попросила ее позвать старшую дочь домой с детской площадки. Когда девочка пошла за сестрой, она увидела собаку и от испуга выбежала на проезжую часть.За рулем Toyota Corolla находился 34-летний мужчина со стажем вождения 12 лет. Результаты освидетельствования показали, что водитель в момент ДТП был трезв.