Один лесной пожар действует в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что все лесные пожары в регионе потушены. Однако, как сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны, в области действует еще один природный пожар.По данным Авиалесоохраны на 00:00 18 июля, в Свердловской области проводятся работы по активному тушению лесного пожара на площади 2 га.Всего в России зафиксировано 146 природных пожаров на площади 23 749 га.