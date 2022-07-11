Один лесной пожар действует в Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня в департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что все лесные пожары в регионе потушены. Однако, как сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны, в области действует еще один природный пожар.
По данным Авиалесоохраны на 00:00 18 июля, в Свердловской области проводятся работы по активному тушению лесного пожара на площади 2 га.
Всего в России зафиксировано 146 природных пожаров на площади 23 749 га.
По данным Авиалесоохраны на 00:00 18 июля, в Свердловской области проводятся работы по активному тушению лесного пожара на площади 2 га.
Всего в России зафиксировано 146 природных пожаров на площади 23 749 га.
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