В Невьянском районе подростки на скутере получили в ДТП серьезные травмы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Невьянском районе 15-летний водитель скутера столкнулся с автобусом. ДТП произошло вчера на улице Ленина в поселке Цементный. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в УГИБДД по Свердловской области.По предварительной информации, 15-летний водитель скутера STORM L при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автобусу, который ехал по главной дороге.В ДТП пострадали водитель скутера и его 14-летняя пассажирка. Их доставили в больницу Невьянска с травмами различной степени тяжести. Решается вопрос о транспортировку пострадавшей девочки в ДГБ №9 Екатеринбурга, так как она получила серьезные травмы и находится в реанимации.В ГИБДД добавили, что скутер подросток приобрел в субботу на скопленные деньги, решил первый раз прокатиться и позвал с собой подругу. При этом водительских прав категории «М» у него нет, так как он еще не достиг 16-летнего возраста. В момент ДТП водитель и пассажирка находились без защитных шлемов.В отношении родителей решается вопрос о привлечении их к административной ответственности неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.Кроме того, при обследовании места аварии автоинспекторы выявили недостатки содержания дорог: не обеспечен треугольник видимости выезда с прилегающей территории. В организацию, на балансе которой состоит автодорога, направлены рекомендации по соблюдению обязательных требований.