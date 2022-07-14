Женщина с ребенком попали под колеса автомобиля в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге Kia Picanto сбила женщину с ребенком. ДТП произошло 17 июля на улице Сухоложская.По предварительным данным, водитель Kia Picanto ехала по улице Сухоложская со стороны Агрономическая в сторону Титова и при повороте налево допустила наезд на женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте. На руках женщина держала ребенка, от наезда они вместе упали на дорогу.В результате ДТП пострадала двухлетняя девочка. Его госпитализировали с различными травмами.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга добавили, что в момент аварии девочка находилась на руках у своей бабушки, которая шла на трамвайную остановку.За рулем автомобиля находилась 51-летняя женщина со стажем вождения 12 лет. Она сообщила, что при повороте налево из-за стойки не увидела женщину с ребенком и допустила на них наезд.