В Екатеринбурге мужчина упал с самоката на проезжую часть и погиб

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге мужчина на самокате не справился с управлением и упал на проезжую часть, где в этот момент ехал грузовик. В результате происшествия он скончался от полученных травм на месте происшествия. Об этом госавтоинспекторам рассказали очевидцы аварии.Инцидент произошёл вчера вечером, в 18.30, напротив дома № 60/1 по улице Донбасская. Водитель «Газели» допустил наезд на пешехода, который неожиданно упал под колёса. Он объяснил инспекторам ГИБДД, что двигался по Донбасской в сторону Автомагистральной по правой полосе, когда ощутил проезд через препятствие.Мужчина посмотрел в зеркало заднего вида и увидел человека, лежащего на проезжей части, после чего применил экстренное торможение, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.