На свердловской трассе произошла авария с участием лося

«В тёмное время суток животные часто выходят на дороги. Чтобы предупредить наезд, следует двигаться со скоростью, которая не превышает максимально разрешенную», – отметили в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью на свердловской трассе произошла авария, в результате которой пострадали четыре человека и погиб один лось. Животное вышло на проезжую часть, а водитель «Skoda Fabia» не заметил его и, сбив зверя, выехал на встречу, где столкнулся с «Kia Spectra».Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Инцидент произошел около 00.30 на трассе Николо-Павловское – Алапаевск. Животное скончалась на месте происшествия, а водители и пассажиры иномарок были доставлены в больницу. Из-за госпитализации проверить автовладельцев на состояние опьянения дорожным инспекторам не удалось.В ГИБДД водителям рекомендовали внимательнее относиться к дорожным знакам «Дикие животные».Напомним, что в екатеринбургском ГИБДД назвали основные причины дорожно-транспортных происшествий, среди которых несоблюдение скоростного режима.