В Екатеринбурге после «хлопка» появилась дыра в жилом конструктивистском здании
Происшествия
Фото: Накануне.RU.
В центре Екатеринбурга после «хлопка» в балконе жилого конструктивистского здания на улице Пушкина появилась дыра. Об этом сообщает портал «Накануне.RU».
Был ли этот взрыв газа — неизвестно. Окна балкона, в котором появилось отверстие, целые. По данным издания, на месте происшествия сейчас работают сотрудники МЧС и газовики.
Очевидцы сообщают, что взрыва они не слышали. Был лишь звук обрушившихся кирпичей и других строительных материалов.
Был ли этот взрыв газа — неизвестно. Окна балкона, в котором появилось отверстие, целые. По данным издания, на месте происшествия сейчас работают сотрудники МЧС и газовики.
Очевидцы сообщают, что взрыва они не слышали. Был лишь звук обрушившихся кирпичей и других строительных материалов.
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