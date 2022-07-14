В Екатеринбурге после «хлопка» появилась дыра в жилом конструктивистском здании

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В центре Екатеринбурга после «хлопка» в балконе жилого конструктивистского здания на улице Пушкина появилась дыра. Об этом сообщает портал «Накануне.RU».Был ли этот взрыв газа — неизвестно. Окна балкона, в котором появилось отверстие, целые. По данным издания, на месте происшествия сейчас работают сотрудники МЧС и газовики.Очевидцы сообщают, что взрыва они не слышали. Был лишь звук обрушившихся кирпичей и других строительных материалов.