В Свердловской области больше месяца ищут пропавшую женщину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Богдановиче пропала 32-летняя Вероника Николаевна Соснина (Амосова). Ее местонахождение неизвестно с 5 мая.Приметы пропавшей: рост 165 см, полное телосложение, синие глаза, темно-русые волосы.На момент пропажи она была одета в красную кожаную куртку, черные брюки и белые кроссовки.В комментариях под постом на странице «Лиза Алерт» отмечается, что у пропавшей трое детей. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Вероники Сосниной, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.