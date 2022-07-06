В Свердловской области больше месяца ищут пропавшую женщину
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Богдановиче пропала 32-летняя Вероника Николаевна Соснина (Амосова). Ее местонахождение неизвестно с 5 мая.
Приметы пропавшей: рост 165 см, полное телосложение, синие глаза, темно-русые волосы.
На момент пропажи она была одета в красную кожаную куртку, черные брюки и белые кроссовки.
В комментариях под постом на странице «Лиза Алерт» отмечается, что у пропавшей трое детей. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Вероники Сосниной, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 165 см, полное телосложение, синие глаза, темно-русые волосы.
На момент пропажи она была одета в красную кожаную куртку, черные брюки и белые кроссовки.
В комментариях под постом на странице «Лиза Алерт» отмечается, что у пропавшей трое детей. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Вероники Сосниной, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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