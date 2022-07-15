В Новоуральске пропала пенсионерка с возможной потерей памяти
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Новоуральске пропала 72-летняя Татьяна Арсентьевна Корюкова (Антропова). Ее местонахождение неизвестно с 13 июля. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.
Приметы пропавшей: рост 171 см, полное телосложение, серо-зеленые глаза, седые коротки волосы.
В день пропажи она была одета в синий халат и белые тапки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Татьяны Корюковой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 171 см, полное телосложение, серо-зеленые глаза, седые коротки волосы.
В день пропажи она была одета в синий халат и белые тапки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Татьяны Корюковой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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