В Екатеринбурге уже 5 дней пытаются установить местоположение молодой женщины

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С минувшей субботы родные и близкие разыскивают Екатерину Антонову (Казакову). Молодая женщина 1988-го года рождения не вернулась домой и не выходит на связь.Поисковый отряд «Лиза Алерт» подключился к поискам Екатерины. Согласно опубликованной ориентировке, рост пропавшей 170 сантиметров. У неё худощавое телосложение и короткая стрижка. В волосы она вплетает афрокосы. В последний раз, когда её видели, на женщине была надет белый сарафан с узором «чёрный горох», а поверх была накинута джинсовая ветровка.Всех, кто обладает информацией о нынешнем местонахождении Екатерины, просят обратиться по телефону 8 (800) 700-54-52.