В Екатеринбурге уже 5 дней пытаются установить местоположение молодой женщины
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
С минувшей субботы родные и близкие разыскивают Екатерину Антонову (Казакову). Молодая женщина 1988-го года рождения не вернулась домой и не выходит на связь.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» подключился к поискам Екатерины. Согласно опубликованной ориентировке, рост пропавшей 170 сантиметров. У неё худощавое телосложение и короткая стрижка. В волосы она вплетает афрокосы. В последний раз, когда её видели, на женщине была надет белый сарафан с узором «чёрный горох», а поверх была накинута джинсовая ветровка.
Всех, кто обладает информацией о нынешнем местонахождении Екатерины, просят обратиться по телефону 8 (800) 700-54-52.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» подключился к поискам Екатерины. Согласно опубликованной ориентировке, рост пропавшей 170 сантиметров. У неё худощавое телосложение и короткая стрижка. В волосы она вплетает афрокосы. В последний раз, когда её видели, на женщине была надет белый сарафан с узором «чёрный горох», а поверх была накинута джинсовая ветровка.
Всех, кто обладает информацией о нынешнем местонахождении Екатерины, просят обратиться по телефону 8 (800) 700-54-52.
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