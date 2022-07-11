Двух утопленников за сутки нашли в Карпинске и Каменске- Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В среду вечером, 13-го июля на территории лоточной станции «Металлург» был обнаружен труп мужчины. Он был выловлен из реки Исеть примерно в 20:00 работниками станции.После изучения записей видеонаблюдения и опросов очевидцев, что мужчина утонул, допустив две роковые ошибки. Во-первых, он нарушил одно из основных правил поведения на воде, гласящее, что купаться пьяным нельзя. Во-вторых, перед тем, как нырнуть в воду, погибший не снял с себя одежду, а она, намокнув, сковывает движения даже самого опытного пловца.А сегодня утром, 14-го июля в районе Карпинска был найден труп женщины. Его заметили отдыхающие на берегу водоёма, который некогда был карьером для добычи угля. Причины смерти человека пока неизвестны. В этом разбираются местные следователи.