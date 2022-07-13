Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 37 га

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки сократилась в пять раз – со 196 га до 37 га. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.На данный момент зарегистрировано два природных пожара в Серовском и Сухоложском лесничествах. Причиной возгорания стали грозы. Пожары локализованы, угрозы распространения огня на населенные пункты нет.В тушении лесных пожаров участвуют более 45 человек. Задействовано два трактора и два автомобиля. Десантники-пожарные в Серовском лесничестве к месту возгорания доставляются на вертолете Ми-8.