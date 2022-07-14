Четыре человека пострадали при столкновении легковушек в Алапаевске

– Девушки пояснили, что в ночное время они отмечали день рождения подруги, находились в центре города, где распивали спиртные напитки. Как оказались в автомобиле не помнят. В отношении родителей девушек инспекторами ПДН будут составлены административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, – добавили в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Алапаевске ВАЗ-21124 столкнулся с Lifan, а затем врезался в опору линии электропередач. В ДТП пострадали четыре человека, в том числе две несовершеннолетние девушки.По предварительным данным, сегодня около 06:30 26-летний водитель ВАЗ-21124 при проезде нерегулируемого перекрестка начал совершать обгон и не уступил дорогу автомобилю Lifan, который поворачивал налево. От удара отечественную легковушку отбросило на опору линии электропередач.В результате ДТП пострадали 26-летний водитель ВАЗ, две девушки-пассажирки 2006 и 2004 годов рождения и 55-летний водитель Lifan. Их доставили в Алапаевскую горбольницу с различными травмами. Водитель отечественной легковушки находится в реанимационном отделении.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что стаж вождения водителя ВАЗ составляет восемь лет. В машине находились четыре пассажира, в том числе две пострадавшие несовершеннолетние девушки. Пассажиры и водитель не были пристегнуты ремнями безопасности.