Мотоциклист и женщина-велосипедист столкнулись в Нижнем Тагиле

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле столкнулись мотоциклист и женщина-велосипедист. В результате оба участника ДТП доставлены в больницу.Как рассказали «Вечерним ведомостям» УГИБДД по Свердловской области, 13 июля около 17:00 54-летний водитель мотоцикла «Патрон Партизан» ехал по улице Космонавтов в Нижнем Тагиле и допустил наезд на 63-летнюю женщину-велосипедиста.В результате аварии водителя мотоцикла и женщину-велосипедиста доставили в больницу с многочисленными травмами.Сотрудники ГИБДД установили, что женщина пересекала проезжую часть в неустановленном месте, не спешившись с велосипеда. После столкновения оба транспортных средства опрокинулись, а водители упали. По словам женщины, в момент аварии она ехала в капюшоне.