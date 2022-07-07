В здании завода на Эльмаше в Екатеринбурге произошел пожар

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вечером 13 июля в Екатеринбурге произошел пожар в здании завода Металлоштамп на улице Лобкова, 2. Сообщение о возгорании поступило в 22:40.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 100 квадратных метров огонь повредил внутренняя отделка и оборудование сварочного цеха, расположенном на третьем этаже административного здания.На место происшествия выезжали 43 огнеборца. Открытое горение ликвидировали в 23:01. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 00:45.