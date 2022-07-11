В Екатеринбурге 13-летнего мальчика задержали за рулем «Лады»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге 13-летнего мальчика за рулем автомобиля «Лада Приора». Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Юный водитель «Лады» проигнорировал требование автоинспекторов об остановке и попытался скрыться. Когда подросток остановился, к полицейским подбежали знакомые нарушителя и начали препятствовать задержанию водителя. Автоинспекторы вызвали на место сотрудников ППСП и бойцов Росгвардии.В результате подростка все же задержали и доставили вместе с законным представителем в отдел полиции. Машину поместили на специализированную стоянку.Законного представителя подростка привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка, а также за передачу управления автомобилем лицу без водительских прав.