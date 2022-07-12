Силовики съехались в мужской монастырь на Ганиной Яме

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сообщение о взрывном устройстве, которое обнаружили на территории мужского монастыря на Ганиной Яме заставил целый ряд силовых структур отправить туда своих сотрудников, — пишет издание «Ъ-Урал».Представители ФСБ, «Росгвардии» и МВД всеобщими усилиями осмотрели территорию монастыря, и действительно обнаружили «устройство», провода от которого тянулись к светящемуся кресту. Правда, устройство оказалось не «адской машинкой», а всего лишь безвредным аккумулятором. Его вместе с сияющим крестом пронесли в монастырь сторонники бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия, сейчас отбывающего срок в колонии за склонение к самоубийству, нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство.Монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма был основан в декабре 2000-го года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и решению Священного Синода. Таким образом решено было дополнительно почтить память убиенных и захороненных в тех местах членов царской семьи.