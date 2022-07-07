В Городском суде Первоуральска огласили приговор великовозрастному лжеминёру

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Всеобщее мнение, что различные объекты «минируют» малолетние хулиганы, не всегда подтверждается реальностью. Так, человек, «заминировавший» весной этого года мост через реку Чусовую, оказался взрослым мужчиной. Что не отменяет хулиганский характер его поступка.Согласно материалам судебного дела, житель Полевского Вячеслав Казанцев 22-го мая позвонил в полицию и сообщил, что заминировал железнодорожный мост в микрорайоне Динас. Силовики на звонок отреагировали, объект осмотрели, а не найдя никаких взрывных устройств, принялись за поиски звонившего. Отыскать его оказалось делом нехитрым — пенсионер звонил по сотовому телефону, находясь совсем неподалёку от «заминированного» моста.Отпираться Казанцев не стал, а сразу признался, что «пошутил». После недели алкогольных возлияний такая шутка показалась ему вполне уместной. Суд с ним не согласился и «впаял» 3 года лишения свободы. Правда, условно. На сравнительную мягкость приговора повлияло как чистосердечное признание лжеминёра, так и положительные характеристики на него. Приговор Казанцеву огласили вчера, 12-го июля.