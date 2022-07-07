Три лесных пожара ликвидировали в Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки ликвидировали три лесных пожара. Еще два из трех действующий на конец вчерашнего дня возгораний локализованы.
В департаменте информполитики региона сообщили, что пожары зафиксированы в лесах Артемовского городского округа, а также в Камышловском, Режевском, Серовском, Сухоложском лесничествах.
По данным специалистов, причинами лесных пожаров стали несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями и грозы.
Напомним, что о природных пожарах необходимо сообщать по телефону 8 (800) 100-94-00, по единому номеру «112» или с помощью мобильного приложения «Берегите лес».
В департаменте информполитики региона сообщили, что пожары зафиксированы в лесах Артемовского городского округа, а также в Камышловском, Режевском, Серовском, Сухоложском лесничествах.
По данным специалистов, причинами лесных пожаров стали несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями и грозы.
Напомним, что о природных пожарах необходимо сообщать по телефону 8 (800) 100-94-00, по единому номеру «112» или с помощью мобильного приложения «Берегите лес».
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