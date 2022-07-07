Три лесных пожара ликвидировали в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки ликвидировали три лесных пожара. Еще два из трех действующий на конец вчерашнего дня возгораний локализованы.В департаменте информполитики региона сообщили, что пожары зафиксированы в лесах Артемовского городского округа, а также в Камышловском, Режевском, Серовском, Сухоложском лесничествах.По данным специалистов, причинами лесных пожаров стали несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями и грозы.Напомним, что о природных пожарах необходимо сообщать по телефону 8 (800) 100-94-00, по единому номеру «112» или с помощью мобильного приложения «Берегите лес».