При пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге погиб мужчина



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня утром при пожаре в 14-этажном доме на улице Ильича погиб человек. Сообщение о возгорании поступило в 09:51.Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, загорелись квартира на девятом этаже и балкон на десятом этаже многоэтажки. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.Огнеборцы спасли с помощью масок дыхательного аппарата семь человек. При тушении пожара в квартире обнаружен погибший мужчина.Тушение возгорания осложняется сильным задымлением в подъезде дома. Огонь удалось локализовать в 11:10. На месте работают 18 пожарных, задействовано семь единиц пожарно-спасательной техники.