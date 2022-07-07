При пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге погиб мужчина
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге сегодня утром при пожаре в 14-этажном доме на улице Ильича погиб человек. Сообщение о возгорании поступило в 09:51.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, загорелись квартира на девятом этаже и балкон на десятом этаже многоэтажки. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Огнеборцы спасли с помощью масок дыхательного аппарата семь человек. При тушении пожара в квартире обнаружен погибший мужчина.
Тушение возгорания осложняется сильным задымлением в подъезде дома. Огонь удалось локализовать в 11:10. На месте работают 18 пожарных, задействовано семь единиц пожарно-спасательной техники.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, загорелись квартира на девятом этаже и балкон на десятом этаже многоэтажки. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Огнеборцы спасли с помощью масок дыхательного аппарата семь человек. При тушении пожара в квартире обнаружен погибший мужчина.
Тушение возгорания осложняется сильным задымлением в подъезде дома. Огонь удалось локализовать в 11:10. На месте работают 18 пожарных, задействовано семь единиц пожарно-спасательной техники.
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