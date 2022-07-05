В суд направлено уголовное дело о смертельном ДТП на дороге к аэропорту Кольцово

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело о смертельном ДТП на автодороге в сторону аэропорта Кольцово. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, вечером 14 марта девушка 1999 года рождения ехала за рулем автомобиля Hyundai Getz по автодороге Екатеринбург – аэропорт Кольцово со стороны Объездной дороги в направлении ЕКАД.Девушка двигалась со скоростью около 154 км/ч по третьей полосе четырехполосной проезжей части. Перед ней ехала Skoda Fabia, которая стала перестраиваться на четвертую полосу движения. В этот момент обвиняемая заметила автомобиль Lada Granta, который ехал перед ней со скоростью 72 км/ч. Для предотвращения столкновения с ним девушка резко перестроилась влево, применив экстренное торможение.Не справившись с управлением, водитель Hyundai Getz допустила занос и выезд за пределы проезжей части, а затем врезалась в бетонно ограждение. После этого машину отбросило на железный забор.В результате ДТП пассажирка Hyundai получила телесные повреждения, от которой скончалась в машине скорой помощи. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.