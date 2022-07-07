Огнеборцы всю ночь тушили пожар в промзоне в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Минувшей ночью в Екатеринбурге произошел пожар в промзоне на улице Комсомольской. Сообщение о возгорании поступило в 23:08.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 750 квадратных метров горел металлический ангар с автомобильной техникой внутри. Прибывшие пожарные эвакуировали из ангара три баллона с пропаном.
В тушении пожара участвовали 38 огнеборцев, было задействовано 14 единиц пожарной техники. Локализовать пожар удалось в 01:30. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершилась в 08:55. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 750 квадратных метров горел металлический ангар с автомобильной техникой внутри. Прибывшие пожарные эвакуировали из ангара три баллона с пропаном.
В тушении пожара участвовали 38 огнеборцев, было задействовано 14 единиц пожарной техники. Локализовать пожар удалось в 01:30. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершилась в 08:55. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.
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