В Екатеринбурге за три дня задержали 15 пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 8 по 10 июля автоинспекторы провели рейд «Стоп-контроль», направленный на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения привлечено 15 водителей. У четырех пьяных водителей отсутствовало водительское удостоверение. Еще восемь автовладельцев отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. А в отношении одного водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.Горожан, которые видят, как пьяный человек намеревается сесть за руль или уже управляет транспортом, призывают сообщить информацию в дежурную часть ГИБДД Екатеринбурга по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.