На водоемах Свердловской области за выходные погибли два человека

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На водоемах Свердловской области за прошедшие выходные погибли два человека. Один из погибших – ребенок.В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что ребенок утонул вчера, 10 июля, в Алапаевске при купании в городском пруду. Мужчина погиб в реке Нейва в селе Томачево Алапаевского района. Обстоятельства двух трагедий устанавливаются.Всего с начала купального сезона в водоемах Свердловской области погибли 16 человек, в том числе пять детей. Все трагедии произошли на несанкционированных пляжах.По данным МЧС, специалисты государственной инспекции на маломерных судах признали безопасными только шесть пляжей в регионе: городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске, пляжи санатория «Гранатовая бухта» и базы отдыха «Прометей» в Сысертском городском округе на берегу Верхне-Сысертского пруда, пляжи Билимбаевского пруда и базы отдыха «Кемпинг» в Первоуральском городском округе, а также пляж Линевского водохранилища в Горноуральском городском округе.