На свердловской трассе погиб водитель перевернувшейся машины

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Серов – Североуральск – Ивдель автомобиль выехал на обочину и перевернулся. В результате ДТП погиб водитель.Авария произошла сегодня в 10:40 на 62-м километре трассы. По предварительной информации, водитель Kia Rio не справился с управлением и зацепил правую обочину, после чего произошло опрокидывание машины.В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, за рулем находился 54-летний мужчина, житель ХМАО Югра, со стажем вождения 25 лет. Он возвращался домой с Ульяновской области, где у него строится дом. Во время движения водитель был пристегнут ремнем безопасности.