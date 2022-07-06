В Екатеринбурге задержали водителя электросамоката с признаками опьянения

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы в ночь на 11 июля остановили водителя электросамоката Kugoo с признаками опьянения. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Электросамокатом управлял 21-летний парень, при общении с которым полицейским стало понятно, что он находится в состоянии опьянения. Сотрудники ГИБДД также установили, что мощность двигателя электросамоката составляет 500 Вт, что приравнивает его к мопеду.При проверке по базам данных ГИБДД оказалось, что молодой человек лишен водительских прав за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В этот раз он также отказался от прохождения медосвидетельствования.Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ за повторное пьяное вождение. Электросамокат эвакуировали на специализированную стоянку.