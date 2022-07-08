В Свердловской области в выходные подростки на мопедах попали в ДТП



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

– Информация по двум происшествиям уже направлена в подразделения по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности за невыполнение ими обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также за халатное отношение к обеспечению безопасности детей, – добавили в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В минувшие выходные в Свердловской области произошло два ДТП с участием подростков. Один из них ехал на мопеде и врезался в автомобиль, а второй ехал на питбайке и допустил опрокидывание.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, в субботу в Артемовском 14-летний подросток за рулем мопеда Recer выезжал со второстепенной дороги и не уступил автомобилю Mazda. В результате ДТП водитель мопеда получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематому головы. Вместе с ним на мопеде находилась девушка 2006 года рождения, она получила перелом голени. Оба пострадавших госпитализированы.Сотрудники ГИБДД установили, что подросток взял ключи от мопеда с разрешения матери и поехал вместе с подругой купаться на реку. В момент аварии мальчик с девочкой были без мотошлемов.Еще одно ДТП произошло в Красноуральске в воскресенье. В лесу вблизи песчаных карьеров 14-летний подросток ехал на кроссовом мотоцикле. Он не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта.В результате аварии мальчик получил ушибы и ссадины. После осмотра врачами его отпустили домой. В момент ДТП он находился в застегнутом мотошлеме.Автоинспекторы установили, что питбайк подростку подарила бабушка несколько дней назад. Мать мальчика разрешала ему кататься, но без выезда на дороги общего пользования.