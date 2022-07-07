При пожаре в частном доме в Екатеринбурге погибла женщина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге минувшей ночью произошел пожар в частном доме на улице Дунайской. В результате пожара погибла женщина.Сообщение о возгорании поступило в 23:14. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, на площади 100 квадратных метров огонь повредил кровлю, чердачной перекрытие, стены и домашнее имущество жилого дома на двух владельцев. Открытое горение ликвидировали в 00:50.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, в результате пожара пострадала проживавшая в доме женщина. Ее доставили в больницу, однако спасти ее жизнь не удалось. По предварительной информации, она погибла от отравления продуктами горения. В УМВД по Екатеринбургу уточнили, что погибшей оказалась неработающая местная жительница 1991 года рождения.Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбург организовал проведение процессуальной проверки.