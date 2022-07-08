Жители Невьянска из-за коммунальной аварии остались без холодной воды

– В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям администрации Невьянского городского округа, ресурсоснабжающих организаций по организации бесперебойного предоставления коммунальных ресурсов жителям, – добавили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Невьянска сегодня утром остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. Прокуратура организовала проверку.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на магистральном водопроводе на улице Максима Горького в Невьянске произошла авария. В связи с этим сегодня в 05:59 была прекращена подача холодной воды в дома по улицам Ленина, Матвеева, Малышева, Максима Горького, Космонавтов, Карла Маркса, Чапаева и Мартьянова.Всего без воды остались 83 многоквартирных дома, в которых проживают около 11,6 тысячи человек, и восемь социальных объектов. Специалисты ведут аварийные работы на магистральном трубопроводе.