Жители Невьянска из-за коммунальной аварии остались без холодной воды
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Жители Невьянска сегодня утром остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. Прокуратура организовала проверку.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на магистральном водопроводе на улице Максима Горького в Невьянске произошла авария. В связи с этим сегодня в 05:59 была прекращена подача холодной воды в дома по улицам Ленина, Матвеева, Малышева, Максима Горького, Космонавтов, Карла Маркса, Чапаева и Мартьянова.
Всего без воды остались 83 многоквартирных дома, в которых проживают около 11,6 тысячи человек, и восемь социальных объектов. Специалисты ведут аварийные работы на магистральном трубопроводе.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на магистральном водопроводе на улице Максима Горького в Невьянске произошла авария. В связи с этим сегодня в 05:59 была прекращена подача холодной воды в дома по улицам Ленина, Матвеева, Малышева, Максима Горького, Космонавтов, Карла Маркса, Чапаева и Мартьянова.
Всего без воды остались 83 многоквартирных дома, в которых проживают около 11,6 тысячи человек, и восемь социальных объектов. Специалисты ведут аварийные работы на магистральном трубопроводе.
– В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям администрации Невьянского городского округа, ресурсоснабжающих организаций по организации бесперебойного предоставления коммунальных ресурсов жителям, – добавили в прокуратуре.
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